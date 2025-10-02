Incineración de maquinaria en Zambrano fue un hecho aislado

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, informó que la libre movilidad en el corredor vial que conecta a El Carmen de Bolívar con Plato, Magdalena, está garantizada, tras el incidente registrado en el que fue incinerada una maquinaria que adelantaba trabajos en la vía.

Por instrucción del gobernador Yamil Arana, en El Carmen de Bolívar se realizó un Consejo de Seguridad Regional con la participación de Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, Procuraduría y la ANI. Allí, las autoridades concluyeron que se trató de un hecho aislado que no altera la movilidad en la zona.

“Seguiremos reforzando la presencia de la Fuerza Pública y trabajando de manera articulada para esclarecer lo ocurrido”, aseguró Berrío, al reiterar el compromiso del Gobierno Departamental de garantizar la seguridad de los bolivarenses.

De acuerdo con las autoridades, los indicadores de seguridad en municipios como El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba Tetón han mejorado en los últimos años. Un ejemplo de ello es la disminución en un 30% de la extorsión clásica.