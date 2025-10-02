“Forenses” tres historias sobre la figura del desaparecido en Colombia

Desde el 2 de octubre se estrena “Forenses” de Federico Atehortúa Arteaga y producida por Jerónimo Atehortúa Arteaga, una cinta que mira al desaparecido no solo como una víctima, sino como una figura capaz de invocar nuevas formas de sociedad. Cuenta con la participación de Katalina Ángel, Silvana Pérez, Karen Quintero, Federico Atehortúa Arteaga y Daniela Maldonado.

“Forenses” entreteje tres historias sobre la figura del desaparecido en Colombia para preguntarse por el vínculo entre la memoria de nuestros muertos y la identidad nacional. Frente a la casa de Katalina Ángel, una mujer transgénero ha sido asesinada. Ante la ausencia de las autoridades, decide responsabilizarse por el cuerpo, haciendo el levantamiento y dándole un nombre, pues nunca se estableció su identidad y fue enterrada como no identificada. A mediados de la década del ochenta, el tío Jorge Arteaga desapareció. Para evitar reconocer la situación e identificarnos como familiares de un desaparecido, durante décadas se inventaron relatos ficticios sobre su paradero.

Cortesía: Película “Forenses” Ampliar

Estas dos historias se entretejen con el testimonio de la antropóloga forense Karen Quintero, a través de quien se retratan los actuales esfuerzos del país por buscar a los desaparecidos. A través de una exploración ensayística que vincula archivos, animaciones, sueños, mapas y diferentes formatos, la película nos da entender que la historia de Colombia es también la historia de sus desaparecidos.

En esta oportunidad, la película que llega a salas de cine, hay una tensión que se sostiene, cuerpos de personas que desaparecen con una intención clara de borramiento, pero a la vez, cuerpos de personas que aparecen y piden justicia, nombre, restitución; reclaman entrar en un relato, que siempre supone continuidad, un antes y un después. “Forenses” se estrena en salas de cine colombianas desde el 2 de octubre.