Escuela Campesina une saber ancestral y ciencia para proteger el agua en Duitama

Con campesinos y niños como protagonistas, la nueva Escuela de Saberes de Alta Montaña busca rescatar conocimientos tradicionales y articularlos con la ciencia para la gestión del agua y la defensa del páramo.

La Escuela Campesina pretende ser un espacio de diálogo entre el saber campesino y la ciencia,Imagen: Cortesía Urbaser.

Felipe Carreño

Caracol Radio

En Duitama fue presentada la Escuela Campesina de Saberes de Alta Montaña Andina, una iniciativa que busca articular la educación ambiental con el conocimiento ancestral campesino para la protección de los páramos y el manejo del agua. Según explicó el líder ambiental Pedro Reyes Zambrano, este proyecto es «...el resultado de un larguísimo proceso...» que busca pasar de la norma al ejercicio práctico, vinculando a comunidades rurales y al sector educativo en torno a las denominadas comunidades de conocimiento.

La propuesta busca integrar los saberes tradicionales sobre el uso responsable del recurso hídrico con la ciencia moderna. Reyes señaló que «...reconocer en las tradiciones de nuestros campesinos cómo eran sus prácticas culturales en torno al agua nos va a permitir entender cómo se da esa relación de ese saber con lo que hoy en día no es ni más ni menos que la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico...». De esta manera, la escuela promueve una mirada conjunta entre la experiencia campesina y los marcos científicos actuales.

Durante las primeras actividades se realizaron ejercicios prácticos con campesinos y niños, enfocados en el análisis del suelo, el conocimiento de las plantas y el reconocimiento de los ecosistemas locales. Al respecto, Reyes destacó que «...este es un conocimiento que debe estar a la mano de todos y que, en la medida en que se muestre con claridad su funcionalidad, estructura y composición, se convierte en un saber útil para toda la comunidad...». Con ello, la Escuela Campesina se perfila como un espacio para la formación ambiental y la defensa del territorio en las montañas boyacenses.

