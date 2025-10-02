En el aeropuerto, capturado por orden judicial un sujeto que pretendía viajar a Medellín

El detenido fue sorprendido en la sala de espera durante controles por parte de los funcionarios de la Estación de Policía del aeropuerto, sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de hurto agravado

En desarrollo del ´Plan Cazador´, nuestros uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, adelantan planes de registro y control a personas, en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en el aeropuerto internacional de la ciudad, tendientes a la reducción en los indicadores de criminalidad.

Cabe mencionar, que, mediante controles y solicitud de antecedentes desplegados por nuestros uniformados en la sala de espera del aeropuerto, fue detenido un hombre de 31 años, requerido mediante orden de captura por el delito de hurto agravado, orden judicial vigente emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Leticia Amazonas, donde será puesto a disposición.

Los hechos se habrían presentado al interior de un establecimiento en el municipio de Leticia (Amazonas), el pasado mes de febrero de la presente anualidad, donde el hoy capturado se habría hurtado un elemento de gran valor.

En lo corrido del año se han capturado 5.004 personas por diferentes delitos, entre ellos, 687 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.