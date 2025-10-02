¿Dónde se sintió? Temblor HOY 2 de octubre cerca a Colombia: impacto, magnitud y epicentro

Este jueves, 2 de octubre, se registró un movimiento sísmico cerca a Colombia, de acuerdo a la información brindada por el Servicio Geológico del país. El temblor registró una magnitud total de 4.3 grados en la escala de Richter.

Probablemente, usted ha identificado que en Colombia y sus alrededores, suele temblar todos los días, el Servicio Geológico Colombiano indica que, estos lugares sostienen actividad sísmica activa, debido a su ubicación geológica y tectónica.

Temblor HOY 2 de octubre 2025

Mediante su cuenta oficial de ‘X’, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), indicó que a las 09:52 hora local, en el territorio de Muisne, Esmeraldas - Ecuador, se registró un movimiento sísmico de 4.3.

Datos del temblor de HOY 2 de octubre

Tiempo de origen: 2025-10-02 09:52 Hora local (2025-10-02 14:52 UTC)

2025-10-02 09:52 Hora local (2025-10-02 14:52 UTC) Estado: Manual

Manual Profundidad: Superficial

Superficial Localización: 0.58°,-80.08°

0.58°,-80.08° PGA máximo: 0.821253 cm/s^2

0.821253 cm/s^2 ¿Dónde se sintió? Municipios cercanos: Muisne (Esmeraldas, Ecuador) a 7 km, San Francisco (Esmeraldas, Ecuador) a 9 km, Bolívar (Esmeraldas, Ecuador) a 16 km

Dentro del reporte se indicó que fue de una intensidad leve, pero con un cálculo de aceleración.

Puntos importantes ante un temblor

Cabe resaltar que, si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.

Qué hacer antes de

Es necesario que identifique los objetos que puedan representar un peligro durante un sismo, ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días.

Qué hacer durante:

En medio de la emergencia, mantenga la calma, échese al piso, cúbrase y sosténgase fuerte bajo un lugar seguro como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo.

Qué hacer después de:

En caso de quedar atrapado, evite encender fuego, evite el movimiento y cúbrase la boca, es posible que existan réplicas si es un sismo o terremoto de gran magnitud, por lo que si está a salvo, evite volver a lugares afectados y ayude a quienes puedan estar atrapados en los escombros.