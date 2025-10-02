¿Cuál es la magnitud de la influencia militar y empresarial de EE. UU. en Colombia?

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

Colombia

Históricamente la influencia de Estados Unidos en el sector de Seguridad y Defensa en Colombia, tanto a través de la provisión de armamento como de la parte empresarial y diplomática, ha sido exponencial y clave.

Millonaria ayuda militar y miles de fusiles

Aunque no existe una cifra oficial consolidada sobre la cantidad exacta de armas entregadas, se estima que entre 2000 y 2018 Washington destinó más de 10 mil millones de dólares en ayuda y equipos militares para Colombia.

Parte de esos recursos se materializó en la llegada de al menos 50.000 fusiles M4 y M16, que ingresaron mediante donaciones, compras comerciales y reaprovisionamientos.

Por ejemplo, informes de la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) destacan que EE. UU. no actúa únicamente de manera directa, sino que promueve la presencia de contratistas privados de Defensa, muchos de los cuales se instalan en el país o crean filiales para competir en licitaciones.

Un ejemplo es Sikorsky Colombia, la empresa que actualmente está vinculada al fabricante de helicópteros Black Hawk, claves en operaciones militares en Colombia y el mundo.

Ahora bien, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, gran parte del equipamiento militar ingresa al país sin aranceles, lo que ha llevado a que un cuarto de las empresas proveedoras de Seguridad y Defensa del Estado estén relacionadas con capital estadounidense.

Presencia diplomática y de inteligencia

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá se ha convertido en un nodo clave de operaciones. Además de sus funciones diplomáticas, alberga oficinas de la DEA, el FBI y la CIA, así como una de las secciones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley (INL) más grandes del mundo, con 310 empleados y contratistas.

Entre 2013 y 2018, INL Bogotá recibió 810,8 millones de dólares. Sin embargo, auditorías del propio Departamento de Estado revelaron fallas en el control: entre 2016 y 2019 la Embajada no logró monitorear correctamente 3.500 artículos de defensa, y en 2018 se reportó la pérdida de al menos 98 equipos.

Para los analistas, expertos y exmilitares, la relación de Colombia con Estados Unidos en materia de Defensa va más allá de la cooperación militar y se consolida como una “red empresarial” que refuerza la dependencia tecnológica y logística del país.