Cayó hombre en Magangué por violencia intrafamiliar

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal, materializó una orden de captura en contra de Luis Andrés Ibarra Aguilar, de 30 años, en vía pública del corregimiento Santa Fé, jurisdicción del municipio de Magangué.

La captura se realizó en respuesta a hechos ocurridos el 14 de enero de 2023, cuando Ibarra Aguilar presuntamente maltrató físicamente a su compañera sentimental, lo que llevó a la víctima a denunciar la agresión ante la fiscalía.

El capturado registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte estupefacientesy por uso de documentos falsos.

En contra de esta persona recae la orden de captura vigente Nro. 002 -2025, de fecha 23/01/2025, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangué.

Ibarra Aguilar fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, a la espera de que un juez de la república defina su situación judicial.

“En lo que va del año, hemos capturado a 91 agresores y hemos recibido 601 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar en el departamento de Bolívar. La Policía Nacional está firmemente comprometida con la lucha contra este flagelo y no tolerará ningún tipo de agresión. Exhortamos a las víctimas a denunciar y a la comunidad a colaborar para construir un entorno seguro y respetuoso para todos”, declaró el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.