Cartagena impulsa su proyección turística con una agenda promocional

Promoción turística en mercados estratégicos

Durante septiembre, Cartagena desplegó una agenda robusta de promoción nacional e internacional, destacando:

Caravana en México

En Ciudad de México se presentó la oferta turística de Cartagena ante 90 profesionales del sector, con la participación de 12 empresarios locales, junto a aliados como ProColombia y Aeroméxico. Se proyectan negocios por más de $2.000 millones en un plazo de 6 a 18 meses.

Caravana en Ecuador

Quito y Guayaquil fueron sedes de encuentros con más de 120 profesionales del turismo. Se realizaron más de 200 citas comerciales en ruedas de negocios, promoviendo la diversidad cultural, religiosa y comercial de la ciudad.

Misión en República Dominicana

Cartagena recibió a 25 agentes de viajes dominicanos en una inmersión en la oferta turística local, con el respaldo de la Embajada de Colombia, ProColombia, Arajet, Asotelca y Agentucol. Se destacó la conectividad aérea directa con Santo Domingo.

Caravana nacional con Asotelca

Cartagena reforzó su presencia en los mercados nacionales emisores más relevantes del país: Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga, promoviendo su oferta ante operadores y agentes de viajes.

Estas acciones impactaron directamente a más de 835 profesionales del turismo e impulsaron expectativas de negocio superiores a $8.000 millones.

En 2024, Cartagena recibió más de 70.000 visitantes de México, 55.000 de Ecuador y 30.000 de República Dominicana, reafirmando la importancia de estos mercados en su estrategia de internacionalización.

Eventos que dinamizan segmentos prioritarios.

Septiembre: múltiples actividades para fortalecer segmentos de turismo

Septiembre también fue escenario de eventos que activaron distintos nichos turísticos:

Turismo deportivo: El Ironman 70.3 atrajo atletas nacionales e internacionales, posicionando a Cartagena como un destino clave para eventos de alto rendimiento.

Turismo religioso: Celebraciones como la Fiesta de San Pedro Claver, la Semana por la Paz y la Fiesta del Cristo de la Expiración movilizaron a fieles, residentes y turistas, resaltando el valor espiritual de la ciudad.

Turismo de romance: La tercera edición del Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum reafirmó a Cartagena como destino líder en bodas, con ruedas de negocios, exposiciones y experiencias románticas.

Turismo cultural: Con motivo del Día del Patrimonio, se ofreció entrada gratuita al Castillo de San Felipe de Barajas y a museos de la ciudad, permitiendo a colombianos vivir el patrimonio de forma cercana.

Cierre con broche de oro

El mes cerró con un hito para el posicionamiento turístico de la ciudad: Cartagena fue reconocida como Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica 2025 por los World Travel Awards, consolidando su fortaleza en el segmento de romance.

Además, el turismo cartagenero fue protagonista en otras categorías con reconocimientos para:

Puerto de Cartagena

Hotel Charleston Santa Teresa

Sofitel Legend Santa Clara

Foodies Colombia

Aviatur

Contactos SAS

Radisson Cartagena

Hilton Hotel Cartagena

“Septiembre, mes del turismo, fue un mes de despliegue estratégico para Cartagena. Desde caravanas internacionales y misiones comerciales hasta eventos culturales, deportivos, religiosos y de romance, conectamos con más de 835 profesionales de la industria y activamos eventos con miles de asistentes. Estas acciones fortalecen nuestra proyección nacional e internacional, impulsan la demanda turística y consolidan a Cartagena como destino multisegmento de calidad” para afirmó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.