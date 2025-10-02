Cárcel para un hombre que admitió haber causado la muerte de su expareja en Cartagena

Elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre de 26 años, presuntamente responsable del asesinato de su excompañera sentimental.

Los hechos que rodearon el crimen ocurrieron la madrugada del pasado 13 de julio en el barrio Chino de Cartagena (Bolívar). Al parecer, el procesado llegó al lugar donde laboraba la víctima a quien intimidó con un arma cortopunzante y la obligó a acompañarlo al parqueadero donde el laboraba.

Durante el trayecto el hombre habría agredido a la víctima en repetidas oportunidades con el arma cortopunzante. Una vez en el sitio la mujer fue herida con objetos contundentes.

Los gritos de auxilio permitiendo la captura del señalado agresor, por parte de la Policía Nacional. La mujer fue trasladada a un centro asistencial donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta el pasado 11 de septiembre cuando falleció debido a la gravedad de las lesiones.