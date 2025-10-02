Cae red de contrabando en Nariño, tenían en su poder más de 38 mil cajetillas de cigarrillos

Ipiales - Nariño

Una operación desarrollada en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, permitió la desarticulación de una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en el sur del país.

Se trata de la operación denominada ‘Elefante Blanco’, con la que se realizaron tres diligencias de registro y allanamiento en Ipiales, logrando la captura de cinco ciudadanos y la incautación de 38.600 cajetillas de cigarrillos avaluadas en más de 75 millones de pesos.

Los cinco capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, facilitación al contrabando y producción de sustancias nocivas para la salud.

¿Cómo funcionaba esta red?

De acuerdo con la Policía, entre 2024 y 2025 fueron incautadas 166.785 cajetillas de cigarrillos en distintas operaciones, con un valor superior a los 9 mil millones de pesos. La mercancía ilegal ingresaba al país a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena, bajo la modalidad de tránsito aduanero, para luego ser enviada hacia Ecuador, donde el precio se triplicaba por efecto de la dolarización en la frontera colomboecuatoriana.

Las autoridades explicaron que esta organización también estuvo vinculada a asonadas contra procedimientos de la Fuerza Pública, especialmente en operativos relacionados con el contrabando de cigarrillos.