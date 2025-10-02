“Avatar: El Camino Del Agua” regresa a cines en 3D por tiempo limitado

Desde el jueves 2 de octubre, los colombianos podrán volver a vivir la magia de Pandora con el reestreno de “Avatar: El Camino del Agua”, disponible exclusivamente en 3D y solo durante una semana. La épica creación de James Cameron, que obtuvo más de 2.300 millones de dólares de recaudados en la taquilla y el Oscar® a Mejores Efectos Visuales, regresa a las salas para brindar a las audiencias una experiencia inmersiva como ninguna otra.

Con unos exuberantes paisajes submarinos, culturas Na’vi fascinantes y un despliegue técnico que revolucionó la historia del cine, “Avatar: El Camino del Agua” ofrece la oportunidad única de revivir en pantalla grande la historia de la familia Sully y su lucha por sobrevivir en los impresionantes escenarios de Pandora.

Ambientada más de una década después de los sucesos de la primera entrega, la película sigue la vida de la familia Sully de Jake, Neytiri y sus hijos, mientras enfrentan amenazas, batallas y tragedias en impresionantes paisajes marinos, reforzando el mensaje de conexión con la naturaleza que cautivó al planeta. “Avatar: El Camino Del Agua” tiene su reestreno en salas colombianas desde el 2 de octubre por tiempo limitado.