Nuevos caminos de la educación superior: virtualidad, innovación y flexibilidad financiera

Expertos dialogaron sobre la financiación flexible como una oportunidad para fortalecer el acceso a la educación. | Foto: Caracol Radio

En el marco de El Futuro de la Educación 2025 más de una decena de expertos tuvieron espacio para reflexionar sobre los desafíos de ampliar la cobertura, mejorar la pertinencia de los programas y transformar la financiación del sistema educativo en Colombia.

Lucía Solano, vicerrectora de Crecimiento del Politécnico Grancolombiano, por ejemplo, explicó cómo su institución lleva 18 años implementando la modalidad virtual para garantizar acceso a la educación superior en la gran mayoría de los municipios del país. Un proceso, comentó, que se vio acelerado durante la pandemia del Covid-19.

Entre otras cosas, Solano subrayó que la educación debe dejar de verse únicamente como un requisito académico y convertirse en una verdadera palanca de crecimiento social, pues “construimos país a partir de transformar vidas”. Señaló, además, que el 80% de los estudiantes del Politécnico recibe algún tipo de apoyo gracias a convenios con entidades públicas, pero advirtió que solo el 5% de los ingresos nacionales se destinan a educación, lo que limita las oportunidades.

Por su parte, Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá y doctora en estudios políticos destacó el papel de la inteligencia artificial en los procesos educativos, reconociendo que el país se ha demorado en adaptarse a los cambios tecnológicos.

En comparación con lo usual a nivel internacional, continuó Bonilla, la financiación pública ha permitido avances, enfrentándose en la actualidad al reto de fortalecer la educación estatal con mayor equidad y eficiencia.

La experta insistió en que se requieren nuevas fuentes de financiación y en que el sistema debe poner al estudiante en el centro, con los 125.000 cupos gratuitos en Instituciones de Educación Superior públicas que el Gobierno Nacional busca ofrecer como una oportunidad para repensar los mecanismos actuales. Asimismo, advirtió que los costos de las universidades públicas como el peso de los salarios de los docentes en la canasta educativa siguen siendo un desafío estructural.

Una alternativa de financiación presentada durante el encuentro es Lumni, plataforma que funciona bajo un modelo de Acuerdos de Ingresos Compartidos (AIC), que ha facilitado que al menos 24.000 jóvenes de Colombia, México, Perú y Chile accedan a programas educativos de calidad, pagando solo en función de sus ingresos futuros.

“El gran reto de la financiación educativa es transformar las oportunidades en realidades para los jóvenes”, aseguró durante su intervención Felipe Vergara, cofundador de dicha iniciativa, recordando que el sector privado también puede aportar, desde alianzas estratégicas, al acceso de las nuevas generaciones a la educación superior.

Con todo, el encuentro dejó en evidencia que el futuro de la educación superior en Colombia pasa por la innovación, la pertinencia de los modelos virtuales, el aprovechamiento de la inteligencia artificial y la creación de esquemas de financiación flexibles que garanticen más acceso y oportunidades para los jóvenes.