¿La historia desconocida del narcotráfico en Colombia? Libro narra vivencias de 'médica de la mafia'

En conversación con La W, Javier León Herrera, escritor de ‘La Caleta del Jaguar’, reveló detalles de su libro en el que narra las vivencias de la ‘doctora de la mafia’, historias que podrían darle un vuelco a lo conocido en el narcotráfico en Colombia.

Es una novela que invito a leer porque deja muchas enseñanzas y para todos los colombianos será un placer poder repasar la oscuridad, pero también la luz, que se puede tener un país mejor”, afirmó.

Mencionó que contrastó la información que la mujer, aún anónima, le dio. “Estuve en varios escenarios en los que se citan en la novela. Hay un método que solemos usar los escritores y periodistas que es hacer la misma entrevista a la misma persona cada año”.

“Esa prueba del polígrafo de la memoria se pasó fehacientemente. Uno se da cuenta que estaba ante una historia espectacular”, agregó.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano.

