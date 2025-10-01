Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 1 de octubre: este mes estará lleno de amor y bendiciones

Para este nuevo mes que inicia, el Profesor Salomón explica lo especial de haber nacido en un día primero, pues las personas que nacieron en esta fecha, son líderes natos por naturaleza que cuentan con una gran fortaleza y fortuna: ¡Son bendecidos!

Una recomendación del Profesor Salomón: ponga canela en polvo en su mano izquierda para que la riqueza y la protección lleguen a su vida.

Color del día: verde y café.

verde y café. Número del día: 9825.

9825. Código sagrado: 1113.

1113. Fruta del día: aguacate.

Horóscopo de hoy, para este 1 de octubre

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Todo lo relacionado con el dinero llegará a su vida, este mes estará lleno de bendiciones. Tenga cuidado con su parte emocional, debe cuidar su entorno y no vuelva un drama su vida. Una alegría grande a nivel familiar tocará su puerta, créalo.

Número del día: 5913

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

¡Deje ese mal humor, Escorpión! Es hora de que lleve las cosas con calma. El tarot muestra que si quiere realizar cambios, esta es su oportunidad, los nuevos comienzos son buenos, arriésguese, no todo es malo.

Número del día: 8470

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, las oportunidades no llegan solas, debe buscarlas también, nada llega por arte de magia. Tenga cuidado con las personas con malas vibras o que le deseen el mal. Estabilice sus emociones, puede llegar a afectar a los de su entorno.

Número del día: 0046

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Algo interesante se acerca en su entorno laboral, Aries, sea organizado y no desaproveche las oportunidades. Asimismo, un viaje se aproxima, las cartas muestran que un proyecto que estaba en pausa, se reanudará y será exitoso.

Número del día: 7690

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

¡Leo, es importante que planee las cosas, no haga nada improvisado! Organice y planifique para lograr los resultados que quiere ver. Tenga cuidado con los celos, y si llega a tener dudas sobra algo o alguien, pregunte y no suponga.

Número del día: 2533

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las cartas muestran que será un mes de triunfo y prosperidad en su vida, todas las cosas le van a salir bien. Confíe en el proceso, tenga fe y no agache la cabeza, tendrá mucha suerte y fortuna.

Número del día: 4076

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

¡Géminis, en el amor todo se va a definir! Debe estar dispuesto a los cambios, ya sea para que estén juntos o no, recuerde que no es bueno forzar las cosas cuando no están marchando bien. Por otro lado, en el trabajo, habrá nuevas oportunidades y proyectos que estarán llenos de éxito.

Número del día: 9104

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, si estaba a la espera de algo o deseando que llegará, por fin se dará. Recuerde que es un mes de muchas bendiciones para su vida, aproveche y viaje a lugares nuevos que lo renueven. ¡Controle su temperamento! No tome decisiones impulsivas de las que se puede arrepentir.

Número del día: 3456

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Bueno, Acuario, una gran suma de dinero llega a sus manos, debe saber administrarlo. En cuanto a su salud, cuide su espalda, evite llevar su cuerpo a niveles de estrés altos, vaya la médico y cuide de su salud.

Número del día: 2104

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Personas nacidas bajo este signo, en el amor, es importante que lo fortalezca y lo reafirme con su pareja, es importante hacer cambios para crecer juntos. El tarot muestra que las cosas por las que esté pasando, van a mejorar, no deje de creer y tener fe.

Número del día: 9850

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

¡Excelentes noticias se ven en el camino, Virgo! Muchas bendiciones vienen en camino, no importa si hay personas envidiosas a su alrededor, usted está protegido.

Número del día: 0588

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio, analice sus situaciones familiares, pues si hay problemas, intente solucionarlos para no estancar las bendiciones, recuerde que la familia es uno de los pilares más importantes.

Número del día: 2700

