Grupo guerrillero que está en diálogos de Paz habría instalado explosivos en una vía de Nariño

Pasto - Nariño

El Ejército Nacional reportó la destrucción de dos artefactos explosivos improvisados con los que se pretendía atentar contra la población del corregimiento de Altaquer, zona rural del municipio de Barbacoas.

El hecho se registró en medio de un operativo adelantado por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.°14, con apoyo del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), quienes reportaron el hallazgo de estos elementos a un costado de una vía terciaria de alta movilidad.

De acuerdo con el informe entregado por la Fuerza de tarea Hércules, estos elementos, al parecer fueron instalados por el grupo armado Organizado Comuneros del Sur que se encuentra actualmente en diálogos de Paz en medio de la estrategia de Paz territorial en Nariño

Según el balance, en lo corrido de 2025 han sido destruidos 41 artefactos explosivos improvisados, 23 minas antipersonales y más de 347 kilogramos de material explosivo, entre pólvora negra, anfo y pentolita, además de los cerca de 60 artefactos neutralizados en la región durante este año, evitando que las comunidades resulten afectadas por atentados en el Pacífico nariñense.