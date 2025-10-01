Fiscalía acusa a Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en contrato millonario

Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación acusó al exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por presuntas irregularidades en la celebración del contrato de adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, firmado en octubre de 2015.

Según el ente investigador, el proceso estuvo marcado por falta de estudios previos, ausencia de licencia de construcción, plazos irreales y presuntos direccionamientos para beneficiar a un contratista. Además, el contrato, que inicialmente tenía un costo de $2.682 millones, terminó superando los $4.022 millones tras varias adiciones, lo que habría generado un detrimento patrimonial cercano a los $691 millones.

La obra, que debía entregarse en diciembre de 2015, sufrió cinco prórrogas y solo fue recibida en abril de 2019. El contrato fue liquidado en 2022, casi siete años después de lo pactado.

Así las cosas, el juicio contra Caicedo comenzará el próximo 3 de diciembre en Bogotá, luego de que un juez penal del circuito de conocimiento admitiera la acusación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.