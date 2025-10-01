Efraín Juárez, en modo Atlético Nacional: recibió fuerte sanción en México por conducta inapropiada

Efraín Juárez se ha caracterizado por mostrarse como un entrenador temperamental. Quedó demostrado en su paso por Atlético Nacional, en el que consiguió el doblete de títulos, y ahora lo ha evidenciado en México con Pumas, club en el que no marcha bien y ha habido rumores de una posible desvinculación.

En el equipo Verdolaga tuvo dos episodios que generaron polémica por su manera de actuar. El primero, tras el clásico ante Medellín en el que celebró el triunfo de su equipo con fuerza mirando a la tribuna en la que había hinchas del equipo Poderoso. Fue retirado de la rueda de prensa por miembros de la policía, debido a su actitud provocadora y con ánimo de que rindiera indagatoria.

Le puede interesar: Efraín Juárez no se olvida de Atlético Nacional: revelan al jugador que quiere para Pumas de México

La otra fue días después con una expulsión en el primer partido de los cuadrangulares ante Santa Fe, en el que tras el gol de Andrés Sarmiento, celebró con vehemencia, los jugadores rivales le reprocharon y luego se encaró, al punto de recibir la roja. Se retiró del campo de juego haciendo gestos de estar esposado.

Momento de la expulsión de Efraín Juárez ante Santa Fe Ampliar

Juárez y una nueva polémica, esta vez en México

El técnico de 37 años fue expulsado el sábado pasado en la derrota de Pumas 1-0 ante América. Juárez vio la roja al minuto 44 y, según los reportes, habría insultado al cuerpo arbitral, pues habría mencionado la frase “chinguen a su madre todos”.

Le puede interesar: Efraín Juárez confirma su salida de Atlético Nacional: “Cuenten la historia, pero cuenten la verdad”

Ante esto, de manera oficial informaron desde el campeonato la suspensión para el técnico por los próximos dos partidos, debido a “empleo de lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.

Así las cosas, Juárez no estará en los duelos ante Chivas de Guadalajara y Monterrey, por las fechas 12 y 13 del Clausura. Estos serán clave para el equipo de la Universidad, que marcha en el décimo puesto del torneo con 13 puntos, a 12 del líder, Toluca.