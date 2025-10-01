“Detenga el odio político”: Cambio Radical y Centro Democrático tras señalamientos de Petro a Paloma

Congreso

El Centro Democrático y Cambio Radical presentaron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en donde señaló a la senadora Paloma Valencia de ser “cómplice” de las ejecuciones extrajudiciales.

Aseguran que estos comentarios hacen parte de “la persecución y los ataques sistemáticos del Gobierno para hostigar a la oposición”, y que se suman “a la larga cadena de señalamientos y agresiones contra quienes piensan distinto”.

Por esta razón, han dicho que “le exigen al Gobierno que detenga el odio político que ya le costó la vida al senador y precandidato Miguel Uribe, y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades”, recordando el reciente ataque contra el exconcejal de Saravena, Arauca, Jairo Ascanio Naranjo”.

Este comunicado surge tras una segunda mesa que se llevó a cabo para preparar la Cumbre de la Oposición que han convocado para el próximo miércoles 15 de octubre, en donde “ambas colectividades fijarán una posición ideológica y programática en defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho en Colombia”.