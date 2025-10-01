Política

“Detenga el odio político”: Cambio Radical y Centro Democrático tras señalamientos de Petro a Paloma

Los partidos de oposición aseguran que estos ataques del jefe de Estado “no son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno”.

Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: (Colprensa - Camila Díaz) / (Colprensa - Catalina Olaya)

Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: (Colprensa - Camila Díaz) / (Colprensa - Catalina Olaya)

Congreso

El Centro Democrático y Cambio Radical presentaron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en donde señaló a la senadora Paloma Valencia de ser “cómplice” de las ejecuciones extrajudiciales.

Aseguran que estos comentarios hacen parte de “la persecución y los ataques sistemáticos del Gobierno para hostigar a la oposición”, y que se suman “a la larga cadena de señalamientos y agresiones contra quienes piensan distinto”.

Por esta razón, han dicho que “le exigen al Gobierno que detenga el odio político que ya le costó la vida al senador y precandidato Miguel Uribe, y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades”, recordando el reciente ataque contra el exconcejal de Saravena, Arauca, Jairo Ascanio Naranjo”.

Este comunicado surge tras una segunda mesa que se llevó a cabo para preparar la Cumbre de la Oposición que han convocado para el próximo miércoles 15 de octubre, en donde “ambas colectividades fijarán una posición ideológica y programática en defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho en Colombia”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad