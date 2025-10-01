Colectivo Traso celebró 50 años de historia y servicio transformador

Con el Claustro de la Merced como escenario, Colectivo Traso celebró sus 50 años de trayectoria, consolidándose como una organización referente en el desarrollo social del país. Durante cinco décadas, la fundación ha articulado esfuerzos entre empresarios, líderes comunitarios y ciudadanos con vocación de servicio, generando un impacto significativo a través de programas centrados en la educación y la gestión comunitaria como herramientas clave para cerrar brechas sociales.

El evento, cargado de simbolismo y emoción, contó con la presentación musical de niños, niñas y jóvenes de la red orquestal ¡Uy qué nota!, una de las iniciativas impulsadas por Colectivo Traso en alianza con empresas comprometidas con la transformación social. Este proyecto ha llegado a diversas instituciones educativas oficiales del Distrito, promoviendo el talento artístico como motor de inclusión y desarrollo, y el desarrollo de competencias claves para los participantes.

“La historia de Traso es una historia memorable, forjada con un ADN empresarial y una profunda vocación de servicio, que nos ha mantenido unidos en un mismo propósito: cerrar brechas sociales y promover el desarrollo de nuestras comunidades. Gracias a cada empresa, empresario, colaborador e institución que ha creído en este sueño y lo ha hecho posible. Muy especialmente, gracias al equipo de la alianza ANDI–Traso por convertir en realidad el deseo de transformar vidas. Que este aniversario sea solo el comienzo de muchos años más de impacto colectivo”, expresó Guillermo Del Castillo, presidente de la Junta Directiva de Colectivo Traso y gerente general de Cabot Colombia.

Durante la conmemoración, diversas entidades de la ciudad reconocieron la labor de Colectivo Traso y el valor de su gestión a lo largo de estos 50 años. Entre las organizaciones que rindieron homenaje a la fundación estuvieron: la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Secretaría de Educación Distrital, la Gobernación de Bolívar, ANDI Seccional Bolívar, Comfenalco Cartagena, Unicolombo, Funcicar, Otamérica y la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Asimismo, Colectivo Traso exaltó la valiosa contribución de la Armada de Colombia, Ecopetrol y del señor Rodolfo Gedeón, actores fundamentales en la creación de la organización hace cinco décadas. También se hizo un reconocimiento especial a la ANDI Seccional Bolívar por 24 años de alianza continua y compromiso con el desarrollo social.

Con esta celebración, Colectivo Traso reafirma su propósito de seguir construyendo alianzas que impulsen el desarrollo de Cartagena y Bolívar, proyectándose hacia el futuro con el compromiso de continuar generando transformación colectiva y sostenible.