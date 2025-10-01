Cartagena

Por segundo año consecutivo, como política del Gobierno distrital priorizada por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el próximo 2 de octubre Cartagena acogerá la II Cumbre Internacional de Acción contra la Trata de Personas.

El espacio, gracias la articulación entre la Alcaldía Mayor de Cartagena —a través de la Secretaría del Interior, la Oficina Asesora de Cooperación Internacional del Distrito y Secretaría de Participación y Desarrollo Social — de la mano con el Ministerio del Interior y otros aliados estratégicos en la lucha contra ese flagelo transnacional; tendrá lugar en el Centro de Convenciones, con una nutrida agenda que se iniciará desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

El objetivo de la cumbre, como se ha establecido desde el Distrito, el Gobierno nacional y actores estratégicos internacionales, será el de continuar afianzando políticas y acciones concretas que le cierren las puertas a uno de los flagelos transnacionales que demanda mayor atención en destinos turísticos de talla mundial como Cartagena de Indias.

La II Cumbre Internacional de Acción contra la Trata de Personas, además de la presencia del acalde Dumek Turbay Paz, contará con invitados como el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana; el procurador generarl, Gregorio Eljach; la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, entre otros.

Cartagena, de frente contra la trata

Desde la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, a través del Programa de Lucha contra la Trata de Personas, la Alcaldía Mayor de Cartagena ha fortalecido sus acciones de prevención, atención y articulación interinstitucional para enfrentar este delito.

En lo que va del 2025, se han desarrollado múltiples jornadas de sensibilización en el Centro Histórico, instituciones educativas de las tres localidades, hoteles y sectores estratégicos, con el objetivo de prevenir la trata y promover un turismo seguro y responsable.

Además, se destaca el trabajo coordinado con la Cooperación Internacional, Migración Colombia, la Secretaría de Educación y la Oficina de Asuntos para la Mujer, lo que ha permitido ampliar el alcance y el impacto de las acciones institucionales.

Casa Refugio: un espacio seguro y humanizado para víctimas

Uno de los avances más significativos, en Cartagena, ha sido la implementación de la primera Casa Refugio para víctimas de trata de personas, un proyecto que busca ofrecer atención inmediata, segura, confidencial y humanizada a quienes han logrado escapar de contextos de explotación.

Este espacio, donado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y dotado completamente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuenta con mobiliario, electrodomésticos y todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Actualmente, se encuentra en fase de estructuración del modelo de atención y gestión operativa, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a través de una articulación sólida entre entidades distritales, nacionales y organismos de cooperación internacional.

Adicionalmente, se desarrollan planes de acción individualizados con enfoque en el fortalecimiento de vínculos familiares, acompañamiento emocional y jurídico continuo, construcción de un proyecto de vida autónomo, y formación hacia la vida productiva con énfasis en emprendimiento y empleabilidad.

También se destaca el Grupo Distrital contra la Trata de Personas que continúa desarrollando acciones educativas y preventivas en toda la ciudad y activaciones de la campaña “Ponte pilas, abre el ojo”; seguimiento a casos reportados y fortalecimiento de la ruta de atención, en articulación con la Fiscalía, Policía Nacional, ICBF, Migración Colombia y demás aliados estratégicos.