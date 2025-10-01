Abogado analiza elecciones atípicas en Magdalena: “será una contienda desigual y politizada”

Santa Marta

Las elecciones atípicas a Gobernación del Magdalena, que se celebrarán tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez, se perfilan como un escenario complejo y altamente disputado. Así lo advirtió el abogado Ariel Alberto Quiroga Vides, conocedor de temas electorales, quien aseguró que el proceso estará marcado por riesgos en el mapa político y un supuesto uso indebido de la burocracia por parte de algunos sectores.

“Estamos ante un escenario atípico, es la primera vez que el departamento enfrenta una elección de este tipo. Ya conocemos cómo actúa Fuerza Ciudadana, sobre todo cuando tiene en sus manos poder burocrático. Se han filtrado documentos donde se habla de funcionarios coordinando campañas en los municipios, lo cual está prohibido por la ley”, explicó.

El jurista señaló que esta situación podría generar una competencia “más agreste y desleal” que la vivida en Santa Marta durante las recientes elecciones a la alcaldía. A su juicio, la posibilidad de que una alternativa política logre competir en igualdad de condiciones dependerá de que exista una verdadera unificación entre las fuerzas que aspiran al Palacio Tayrona.

EL CAICEDISMO, VOTO EN BLANCO Y ABSTENCIÓN

Sobre el papel de Fuerza Ciudadana, destacó que, aunque el movimiento no cuenta hoy con la misma cohesión de años anteriores, sigue teniendo una fuerte militancia movilizada “con el pegamento de la burocracia y la mermelada”. Bajo ese escenario, advirtió que “el que diga Caicedo” podría ser nuevamente un candidato con opciones de triunfo, debido al carácter caudillista del movimiento y a su capacidad de arrastre.

En cuanto al voto en blanco, el abogado aclaró que tiene plena validez en este proceso, como en cualquier elección ordinaria, y que si obtiene la mayoría absoluta obligaría a repetir la jornada en un plazo máximo de 45 días, con la prohibición para los candidatos iniciales de volver a participar.

Sin embargo, descartó que este escenario sea viable. “No veo posibilidad real de que el voto en blanco sea determinante, porque estas elecciones estarán impulsadas por maquinarias y no por expresiones espontáneas de inconformidad”, anotó.

Finalmente, al referirse a los posibles contendores, mencionó a Rafael Noya como un candidato que, tras su ruptura con Fuerza Ciudadana, podría capitalizar apoyos tanto de sectores de izquierda como de derecha. No obstante, subrayó que la oposición debe evitar la fragmentación si pretende hacer frente a la maquinaria caicedista.

“El Magdalena necesita un gobernador con transparencia, carácter y liderazgo real. De lo contrario, volveremos a ver cómo los caudillismos terminan moldeando la voluntad popular”, concluyó.