10 Estudiantes se intoxicaron con dulces que les entregaron a las afueras de un colegio en Armenia

Estos fueron los dulces que les entregaron a los estudiantes en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

Armenia

En Armenia 10 estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación luego de ingerir un dulce que les suministraron antes de ingresar a la institución educativa.

La emergencia se registró en la Institución Educativa Cristóbal Colón, sede La Gran Colombia, ubicada en el barrio Paraíso de Armenia, resultaron intoxicados en la tarde del martes 30 de septiembre tras consumir un dulce que dos mujeres entregaban a la entrada del plantel.

Según el informe que recibieron las autoridades al parecer a las afueras del colegio dos mujeres entregaron paquetes de dulce con la marca Chely Chuladas. Y minutos después, varios niños que los consumieron presentaron síntomas como mareo, dolor abdominal, vómito y dolor de cabeza.

El secretario de educación de Armenia Antonio José Vélez indicó “que el día de ayer en las afueras de la sede educativa Gran Colombia de la institución educativa Cristóbal Colón, que queda ubicado en el barrio Paraíso, se le entregaron por parte de desconocidos unas bolsas de dulces a niños que a esa hora se disponían a entrar a su jornada escolar, es decir, que fueron paquetes entregados en las afueras del colegio, esto es muy importante resaltarlo y que una vez ingresaron a su jornada varios de ellos ingirieron algunos de estas gomitas,

Por la pertinente labor de los profesores que estaban allí con sus grupos uno de los niños informó e inmediatamente, la institución educativa desplegó en primera instancia un llamado a todos los acudientes, toda vez que son niños de básica primaria, estamos hablando de niños de 6 años a 11 años de edad.

En segundo lugar, al acudir los acudientes se les solicitó que, por favor, pudieran llevarlos porque algunos presentaban vómito, dolores estomacales. En tercer lugar, se les dio trámite e información a las autoridades competentes en materia de salud y de seguridad.

Estos fueron los dulces que entregaron a estudiantes en las afueras de un colegio en Armenia. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar

En cuarto lugar, ya se cuenta con los dulces que se entregaron y sabemos hasta la noche que por salud se han reportado ocho niños que están siendo atendidos, ya digamos, nos informan que han salido de cualquier peligro o algo, pero se encuentran realizando los exámenes pertinentes para determinar qué fue lo que se les dio.

Llamado del secretario de educación

Antonio José Vélez, secretario de educación subrayó “Hacemos un llamado a todos los padres, acudientes, cuidadores para estar más pendiente de los estudiantes, porque resulta muy grave que personas externas quieran lastimar y lesionar en los contextos escolares.

Hemos sido reiterativos a directivos, docentes, en las mesas de los comités municipales de convivencia, hemos reiterado la importancia de los entornos y no es solamente un trabajo de seguridad con las autoridades judiciales, como Policía, sino también con las comunidades mismas que habitan estos entornos porque entre todos somos responsables la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Reporte hospital San Juan de Dios de Armenia

De manera inmediata, el equipo médico y de enfermería del Hospital San Juan de Dios activó la atención prioritaria, garantizando el cuidado integral de los menores. Según informó la doctora Nancy Cabezas coordinadora del servicio de pediatría los menores de edad oscilan entre los 8 y 10 años, quienes se encuentran en condiciones estables de salud.

Durante su estancia a todos los infantes, se les realizaron exámenes toxicológicos de orina y cultivos con el fin de identificar la sustancia ingerida y entregar los resultados correspondientes a las autoridades competentes. Sin embargo, los reportes descartaron la presencia de cualquier sustancia psicoactiva, es decir, el diagnóstico médico fue intoxicación por alimento desconocido.

Los niños permanecen en observación clínica pediátrica y, de acuerdo con la evolución y los resultados de laboratorio, se espera darles de alta en transcurso de la noche, bajo las recomendaciones impartidas por personal médico y se informa a los padres que ante cualquier síntoma o molestia relacionada volver a consultar al centro de salud.