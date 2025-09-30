Santa Fe vs. Medellín: prográmese acá con el partido de vuelta por cuartos de final de Copa Colombia

Medellín vs. Santa Fe en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia / Colprensa

Independiente Santa Fe se enfrenta a Medellín en el estadio Metropolitano de Techo, en partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. El equipo capitalino quiere conseguir su boleto directo a las semifinales del torneo en Bogotá.

El Cardenal llega a este compromiso con una ventaja de un gol de diferencia frente al Poderoso de la montaña, tras vencerlo 1-2 en el Atanasio Girardot de Medellín, escenario deportivo en donde Santa Fe consiguió su décima estrella el pasado 29 de junio.

⏱ 90'+11 ¡FA FA FAAAAA! Victoria valiosísima 🔥💪.



DIM 1️⃣-2️⃣ Santa Fe#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/MFTvP7reSu — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 25, 2025

Para este partido el León ya no está bajo la dirección del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien anunció su salida del club el pasado miércoles 24 de septiembre en la rueda de prensa posterior al triunfo del partido de ida. Su lugar fue tomado parcialmente por Francisco López, quien ya debuto con el conjunto capitalino en el partido con La Equidad por la fecha 13 de la Liga Colombiana.

Por otro parte, el equipo antioqueño no contará para este partido con el delantero Brayan León, quien fue expulsado tempranamente en el partido de ida por darle un pelotazo en la cabeza a Marcelo Meli. Se espera que Mender García sea su reemplazo para el duelo en Bogotá.

Posible alineación de Independiente Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yílmar Velásquez; Santiago Mosquera, Hugo Rodallega y Omar Fernández.

DT: Francisco López

Posible alineación de Independiente Medellín

Eder Chaux; Esneyder Mena, Jose Ortíz. Fainer Torijano, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera; Mender García y Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este martes primero de octubre a partir de las 8:00 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.