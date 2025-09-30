Redada de la Policía dejó ocho presuntos expendedores capturados en Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional en Bolívar dio un golpe certero a los vendedores de droga quienes cada día inventan estrategias de mercadeo ilegal para vender los estupefacientes y hacer crecer el negocio en los municipios, atrayendo a jóvenes que van metiendo en el mundo de las drogas. Ante situaciones como las descritas anteriormente, la comunidad muchas veces se abstiene en denunciar por el peligro que representa, mientras que otras si lo hacen.

Es así como en desarrollo de un operativo, el Comando de Policía de Bolívar a través de la Seccional de Investigación Criminal-SIJIN y patrullas de vigilancia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logró dar captura a ocho personas entre ellas una mujer, en municipos como El Carmen de Bolívar, Magangué, Arjona y Hatillo de Loba.

Los detenidos, a los que se le encontró en su poder 615 dosis de base de coca y 230 de marihuana, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta operación representa un duro golpe al microtráfico en el departamento de Bolívar y reafirma el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del departamento de Policía Bolívar, declaró: “En lo corrido del año se han incautado 195 mil dosis de sustancias alucinógenas, discriminadas en cocaína, base de coca, marihuana y basuco. Además, se han capturado a 1.033 personas inmersas en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.