Reconocimiento internacional para Luz Kelly en los New York Music Awards 2025

En este marco, la presentadora y actriz Luz Kelly recibió el premio a “Mejor Conductora Revelación del Año”, reconocimiento que consolida su ascendente trayectoria.

El jurado destacó su estilo natural y cercano, así como su capacidad para conectar con diferentes generaciones, cualidades que la convierten en una de las nuevas caras más relevantes de la televisión latina.

Durante su intervención en el escenario, Luz Kelly afirmó: “Recibir este premio en Nueva York es un privilegio enorme. Para mí, significa la oportunidad de seguir abriendo caminos y de representar con orgullo el talento latino en la industria”.

Con este galardón, Luz Kelly se suma a la lista de personalidades que los New York Music Awards han impulsado hacia un reconocimiento internacional, reafirmando el compromiso del evento con celebrar tanto a las grandes estrellas como a los talentos emergentes que están marcando tendencia.

