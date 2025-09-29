Suspenden el servicio de Agua en Pasto este martes 30 de septiembre: Estas son las zonas afectadas

Pasto - Nariño

La empresa de obras sanitarias de Pasto Empopasto informó que este martes 30 de septiembre se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, debido a labores de lavado del tanque Mijitayo zona alta.

¿A que hora se va el agua?

De acuerdo con la empresa de acueducto, la suspensión está programada entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual se ejecutarán los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de almacenamiento, una actividad preventiva con la que se busca garantizar la calidad del agua, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 1575 de 2007.

Sectores afectados

Los sectores que estarán sin servicio son: Colón, Gualcaloma, Gualcaloma IV, Los Rosales I y II, Panorámico I y Reserva del Moral – Anganoy.

Entre los sitios de interés que se encuentran dentro del área de suspensión se destacan la Alcaldía de Pasto – CAM Anganoy, la Clínica Oftalmológica de Nariño y la Institución Educativa Municipal Marco Fidel Suárez – Anganoy, por lo que se recomienda a sus usuarios y trabajadores tomar las precauciones necesarias para mitigar el impacto de la medida.