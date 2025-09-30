Marcos Witt estará acompañado en Bogotá con las nuevas voces del góspel

El reconocido cantante, compositor y conferencista Marcos Witt, referente de la música cristiana en español, llega al Movistar Arena de Bogotá el jueves 16 de octubre de 2025 gracias a Breakfast Live con un concierto especial que reunirá himnos de fe y esperanza junto a invitados de talla internacional.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Witt se ha consolidado como una de las voces más influyentes del género góspel en español. Sus canciones, entre ellas “Renuévame”, “Enciende una luz” y “Dios de pactos”, se han convertido en verdaderos himnos que han acompañado la vida espiritual de millones de personas alrededor del mundo. El concierto contará con la participación de artistas invitados que se sumarán a esta experiencia, generando un espacio único de adoración y celebración.

Los invitados son:

Factor de Cambio: banda argentina que ha conectado con la juventud a través de un sonido fresco y auténtico, llevando su mensaje de fe desde los altares hasta las plataformas digitales.

Eccos: dueto integrado por Steven y Lluvia Richards, reconocidos compositores y productores, que con canciones como “Cicatrices” transmiten vulnerabilidad y espiritualidad genuina además de compartir su ministerio a través de la predicación y el liderazgo.

Saraí Rivera: Cantautora que empezó a componer a los 12 años y su tema “Llévame allá” superó los 4 millones de reproducciones en YouTube. Hoy, bajo el sello Heaven Music, busca llevar sus canciones de adoración a todo el mundo, destacándose por su sensibilidad y autenticidad espiritual.

