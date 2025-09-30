Magistrado Miguel Polo presentó más de 100 aclaraciones en la Corte por cuenta de una demanda

JUSTICIA

El magistrado Miguel Polo Rosero ha presentado en la Sala de Selección de tutelas de la Corte Constitucional al menos 121 manifestaciones de aclaración por cuenta de una demanda que busca tumbar su elección en ese tribunal.

El magistrado explicó que ha presentado dichos recursos teniendo en cuenta que en los referidos expedientes, la Corte Suprema de Justicia actuó como parte accionada o como juez de tutela de primera y segunda instancia, y es ese mismo tribunal el que fallará sobre la demanda de nulidad en contra de su elección.

Estas aclaraciones por parte de Rosero buscan la mayor transparencia en los procesos de selección y reparto de tutelas, disipando cualquier duda de conflicto de intereses.

¿Por qué fue demandada la elección de Polo Rosero?

El abogado Harold Eduardo Sua Montaña demandó inicialmente la elección del magistrado Polo Rosero ante el Consejo de Estado, no obstante este caso pasó a la Corte Suprema de Justicia al considerar que la terna entre la que el Senado eligió a Rosero fue conformada por dicha corporación.

La demanda alega vicios en el trámite, teniendo en cuenta lo ocurrido durante la votación en la Plenaria del Senado, ya que apareció un voto de más mientras se realizaba el conteo: se contaron 103 votos en la caja y solamente habían 102 senadores en el recinto.

Cabe resaltar que, finalmente Polo alcanzó 57 votos de los 104 depositados en la urna, superando por diez sufragios a su más firme competidora, la jurista Claudia Dangónd Gibson, quien contabilizó el apoyo de 47 senadores.