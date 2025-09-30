¿Le están cobrando impuesto de telefonía en la factura de TIGO en Armenia? les contamos por qué...

Armenia

Hay preocupación de varios usuarios en Armenia, porque está llegando el cobro de un impuesto de telefonía fija retroactivo cobrado por la empresa Tigo, que dicen que es un impuesto de la alcaldía.

El consultar al secretario de hacienda municipal Yeison Andrés Pérez confirmó que es un impuesto municipal establecido en el acuerdo 229 de 2021 que deben facturar y recaudar los operadores de telefonía y los operadores le giran el recurso al Municipio

Sin embargo, el funcionario aclaró “Nosotros nos encontrábamos en una discusión jurídica con la empresa TIGO por lo cual ellos se negaron siempre a cobrar y ahora ya zanjada la situación ellos están realizando este cobro

Y explicó “Se debe decir que esta decisión de la empresa en relación con la forma de la facturación no fue una decisión de la administración municipal sino una decisión administrativa de Tigo, en relación de la omisión que venían realizando”

A pesar de esta situación el secretario de hacienda anunció la realización de una reunión con las directivas de TIGO para buscar la forma de que el cobro del impuesto no sea en el total de la factura de este mes, sino que sea diferido para que el impacto no sea tan fuerte para el contribuyente.

El funcionario explicó “Con TIGO fue una empresa que desde el primer momento nos colocó dificultades jurídicas en relación con la facturación y recaudo, por lo tanto, ellos desde el 2022 que se tenía la obligatoriedad no lo hicieron. Como no lo hicieron y dado ya la terminación de procesos jurídicos, incluso hay que decirle a la ciudadanía que adelantamos tres procesos sancionatorios contra TIGO, producto de no genera acción de la facturación y el recaudo.

Así está llegando la factura de TIGO en Armenia con cobro de impuesto de telefonía fija. Foto: Cortesía ciudadanos/ Caracol Radio Ampliar

Hoy empiezan a cobrar de forma retroactiva esa responsabilidad que tenían que hacerlo mes a mes en la facturación y eso es lo que entendemos le está llegando a los ciudadanos. No fue una decisión administrativa. Nosotros ya nos comunicamos con TIGO porque tampoco nos comunicaron que lo iban a hacer.

Apenas nos dimos cuenta de la situación, nos comunicamos con ellos y nos informan que es una decisión administrativa y en asesoría de sus jurídicos que toman la decisión de hacer este cobro para que en responsabilidad solidaria no se vaya para la empresa Tigo, la responsabilidad precisamente es impuesto no recaudado.

Reunión entre alcaldía de Armenia y TIGO

El secretario de hacienda Yeison Andrés Pérez indicó “de todas formas, adelantamos para la semana que viene una reunión para articular con ellos cuál va a ser la mejor forma de que ellos respondan por lo que no han hecho, porque eso igual es un impuesto de que pagarlo, de que los ciudadanos también sean conscientes que el sujeto pasivo es el ciudadano.

Entonces, así también va a dar una responsabilidad por parte de los ciudadanos por un impuesto que no se cobró, pero que lo hagamos de una forma del menor impacto social que se tenga porque los cobros sí en lo que hemos visto están llegando muy altos”