David Luna denuncia que contratistas estarían siendo obligados a asistir a evento de Petro en Ibagué
De acuerdo con el precandidato, a estos contratistas los estarían amenazando con la pérdida de su contrato.
Colombia
El precandidato presidencial, David Luna, denunció que contratistas de entidades públicas estarían siendo obligados a acompañar un evento del presidente a Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo este viernes en Ibagué.
Según advirtió el también ex senador a través de su cuenta de X, estos contratistas estarían siendo amenazados con la no renovación de su contrato.
“No les dan viáticos, transporte ni alimentación. Muchos deben trasladarse desde Bogotá y otras ciudades, con gastos que no pueden cubrir. Madres cabeza de familia tendrán que dejar solos a sus hijos o viajar de madrugada para cumplir con esta orden arbitraria”.
De acuerdo con Luna, estos hechos no representan la participación ciudadana sino que se trata de “coacción política y un abuso contra trabajadores vulnerables. Las autoridades de control deben intervenir de inmediato”.
Dicho evento al que convocó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales se llevará a cabo este viernes a las 3 de la tarde en la Plaza Murillo Toro.