David Luna denuncia que contratistas estarían siendo obligados a asistir a evento de Petro en Ibagué

De acuerdo con el precandidato, a estos contratistas los estarían amenazando con la pérdida de su contrato.

Senador David Luna

María Paula Pineda

Colombia

El precandidato presidencial, David Luna, denunció que contratistas de entidades públicas estarían siendo obligados a acompañar un evento del presidente a Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo este viernes en Ibagué.

Según advirtió el también ex senador a través de su cuenta de X, estos contratistas estarían siendo amenazados con la no renovación de su contrato.

No les dan viáticos, transporte ni alimentación. Muchos deben trasladarse desde Bogotá y otras ciudades, con gastos que no pueden cubrir. Madres cabeza de familia tendrán que dejar solos a sus hijos o viajar de madrugada para cumplir con esta orden arbitraria”.

De acuerdo con Luna, estos hechos no representan la participación ciudadana sino que se trata de “coacción política y un abuso contra trabajadores vulnerables. Las autoridades de control deben intervenir de inmediato”.

Dicho evento al que convocó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales se llevará a cabo este viernes a las 3 de la tarde en la Plaza Murillo Toro.

