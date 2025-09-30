Colombia canceló la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional

AME9227. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/02/2024.- La jefe de la misión para Colombia del Fondo Monetario Internacional (FMI) Ceyda Oner habla junto a los economistas senior del FMI Roberto Perrelli (d) y Marco Arena durante una rueda de prensa este miércoles, en la sede del Banco de la República en Bogotá, (Colombia). El FMI destacó este miércoles el "progreso encomiable" de Colombia en el último año para avanzar hacia una actividad económica más sostenible, pero advirtió de riesgos en el horizonte. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar confirmó que las autoridades colombianas tomaron la decisión de cancelar el acuerdo de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional que estaba vigente desde el año 2024.

Explicó que la línea tenía una vigencia de dos años y por un monto de 6.133,5 millones, lo que equivalía en la fecha de la aprobación del acuerdo, a un monto cercano a los 8.100 millones de dólares.

Villar manifestó que la línea de crédito era un seguro para superar problemas excepcionales que se presenten en el país en el momento de una grave crisis.

Añadió que en la actualidad Colombia tiene reservas internacionales por US$ 65.000 millones que son suficientes para atender cualquier problema de última hora.

“La cancelación del acuerdo actual no tiene ningún efecto sobre el cronograma de pagos del desembolso de la línea de crédito que se llevó a cabo en diciembre de 2020. El pago de la única cuota pendiente se realizará en diciembre de 2025 según estaba previsto”, comentó el gerente del Banco de la República Leonardo Villar.