UPTC inicia ruta para elección directa de rector

El Consejo Superior Universitario de la UPTC dio inicio al trámite para conformar un comité que trace la hoja de ruta hacia la reforma del estatuto 066, norma que regula el mecanismo de elección del rector. Actualmente, la comunidad universitaria vota para conformar una terna, pero la decisión final recae en el Consejo Superior, sin carácter vinculante frente a los resultados de la consulta.

El cambio busca que las votaciones de estudiantes, profesores y administrativos tengan un carácter decisorio, de modo que la elección del rector sea directa y democrática, como ocurre en la Universidad Distrital y la Universidad de Nariño. Esta aspiración ha sido una exigencia histórica de los tres estamentos universitarios, que reclaman mayor participación en la definición del rumbo institucional.

El gobernador de Boyacá, en calidad de integrante del Consejo Superior, respaldó la iniciativa y destacó que esta vez hay voluntad del Gobierno nacional, departamental y de la mayoría de consejeros para dar el paso. La propuesta de los estudiantes es conformar un comité plural que garantice un proceso autónomo, amplio y democrático, con la expectativa de que la UPTC se convierta en referente nacional en la elección de sus directivos.