Soldado cartagenero murió tras pisar campo minado en zona rural de Unguía- Chocó

John Bairon Miranda Ramírez tenía 26 años y solo dos trabajando como soldado profesional en el Ejército de Colombia, cuando se convirtió en una víctima más de la guerra cruel que protagonizan grupos al margen de la ley y el Estado.

Según información conocida por Caracol Radio, el cartagenero y residente en el barrio Olaya sector Nuevo Paraíso, tenía sede a Carepa- Antioquia y fue solicitado para cumplir una misión en el Chocó con tropas de la Décimo Séptima Brigada.

Lo que se pudo establecer es que el joven cayó en un campo minado cuando patrullaba por la vereda Marcelina, en jurisdicción del municipio de Unguía.

El hecho causó consternación entre familiares y allegados, quienes lo recuerdan como un gran amigo y soñador. Sus honras fúnebres se cumplieron en la capital bolivarense.