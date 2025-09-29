Sicarios mataron a un llantero en el barrio San Fernando: le decía ‘El Flaco’

En el barrio San Fernando, calle del Perro, al sur de Cartagena, se presentó el homicidio de Jesús David Benítez Beltrán, natural de la capital bolivarense y con 28 años, quien recibió heridas por arma de fuego a manos de un sicario que huyó con su compinche en motocicleta.

Según lo que indicó la policía metropolitana, al occiso de oficio llantero y quien apodaban ‘El Flaco’, le registra una anotación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero no hay pistas sobre los motivos que desencadenaron su deceso, ocurrido en el establecimiento donde laboraba.

Entre tanto, la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la SIJIN.