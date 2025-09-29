Policía de Bolívar capturó a 19 personas e incautó tres armas de fuego ilegales

La Policía Nacional en Bolívar entregó un balance positivo durante los últimos operativos.

La institución policial atendió 15 riñas en diferentes partes del departamento. De igual forma, 19 personas fueron capturadas por diferentes delitos en los municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Magangué, Mompox, Hatillo de Loba, entre otros.

Asimismo, uniformados incautaron 715 dosis de estupefacientes e incautaron 3 armas de fuego que presuntamente fueron utilizadas para cometer conductas delictivas. Sumado a esto, los uniformados impusieron 9 comparendos por infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otra parte, la institución a través de la seccional de Tránsito y Transporte realizó 29 comparendos por violaciones a las normas de tránsito e inmovilizó 16 motocicletas.

“Durante en fin de semana en Bolívar es importante mencionar que hay un balance sumamente positivo, especialmente, en lo que tiene que ver con la protección de la vida en la reducción de homicidios. Salvar vidas es una de las premisas del alto Gobierno y del mando Institucional, y por supuesto, articulada con las Fuerzas Militares y las autoridades del orden departamental y municipal”, dijo, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

Agregó, “estos resultados obtenidos reflejan el trabajo del trimonio de la seguridad entre la Policía, comunidad y autoridades administrativas, así como la efectividad de las medidas preventivas adoptadas. Este balance deja un mensaje positivo, evidenciando el compromiso de la Policía Nacional de Colombia por garantizar una convivencia segura y pacífica en los bolivarenses”.