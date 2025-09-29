En ArmoníaEn Armonía

Paz interior en 4 pasos: La metodología para superar el estrés y el caos

Conozca los 4 pasos que nos van a permitir conectar con la paz interior, incluso en momentos de estrés, angustia y cuando todo parece estar en caos. Merce Villegas, mentora de Un Curso de Milagros, escritora y conferencista, nos comparte su metodología con la que vamos a poder conseguirlo.

Inteligencia emocional: La guía para conectar con carisma en el trabajo y la vida

Paz interior en 4 pasos: La metodología para superar el estrés y el caos. Imagen vía Getty Images

