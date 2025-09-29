MinHacienda tendría retenidos los fondos que la Iglesia Pentecostal giró a las víctimas de Fundación

En la tragedia ocurrida en Fundación, Magdalena, 33 niños y una profesora perdieron la vida en el incendio de un bus. Foto: Colprensa( Thot )

Los fondos de reparación girados por la Iglesia Pentecostal, al parecer, siguen sin llegar a las víctimas de la tragedia de Fundación según denuncian los padres de los 33 menores de edad que murieron calcinados en mayo de 2014.

A través de un derecho de petición, estas personas alzaron su voz para denunciar públicamente la falta de claridad y transparencia sobre los recursos entregados como parte del proceso de reparación a las familias afectadas.

Según el testimonio de Jorge Barrios, la Iglesia Pentecostal ya habría aportado el 80% de los recursos comprometidos, los cuales fueron depositados inicialmente en un fondo administrado por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, hasta la fecha, las familias no han recibido ese dinero ni tienen información clara sobre su paradero.

“Nos reunimos con la Defensoría el 19 de julio de este año. En esa reunión nos aseguraron que entre julio y agosto comenzarían a consignar los recursos a cada padre, pero ha pasado el tiempo y no hemos tenido ninguna respuesta concreta”, señaló Jorge.

PIDEN QUE DEFENSORÍA RESPONDA

Ante la falta de avances, las familias interpusieron un derecho de petición, y la respuesta que recibieron, según relata, fue aún más desconcertante: los recursos ya no estarían bajo custodia de la Defensoría, sino del Ministerio de Hacienda, entidad que —según los afectados— no debería manejar estos fondos.

“El Ministerio de Hacienda no tiene nada que ver con nosotros ni con este proceso. Esos recursos ya fueron entregados por la Iglesia, que ha cumplido con su parte. Pero ahora no sabemos dónde están, ni cuándo se van a entregar. Y mientras tanto, hay familias que viven con necesidad, con dolor, y sin ninguna respuesta del Estado”, agregó.

Recalcó que el reclamo no es por dinero, sino por justicia, dignidad y respeto hacia las víctimas y sus familias:

“Nuestros hijos no tienen precio. Ningún dinero puede compensar su ausencia. Pero esto no se trata de plata. Se trata de que ya fue entregado algo que corresponde a cada familia, y no entendemos por qué lo están reteniendo ni quién está respondiendo. Queremos respeto. Merecemos respeto.”

El padre denunciante anunció que, junto con otros familiares, están decididos a utilizar todos los medios posibles para exigir respuestas, y convocó a la Defensoría del Pueblo y al Estado colombiano a pronunciarse de manera inmediata.