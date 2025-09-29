Jornada de atención integral a víctimas del conflicto en Cartagena

Culminó la jornada de declaración, caracterización, acreditación, toma de registro y feria de servicios realizada del 23 al 25 de septiembre de 2025 en el Museo Naval del Caribe en la ciudad de Cartagena, Bolívar. Esta jornada contó con la participación de las víctimas del conflicto armado interno de la Fuerza Pública y sus familias.

En el marco de la dignificación de quienes han sido afectados directa e indirectamente por los embates de la violencia, se llevó a cabo esta importante jornada con la presencia de más de 297 víctimas, entre personal militar activo y retirado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que residen en la región del Caribe colombiano.

Durante el evento se realizaron 175 consultas a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, 64 orientaciones en el ámbito psicosocial y otros servicios ofrecidos, 39 declaraciones ante el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Local), y contó con la presencia de 11 entidades del orden local y nacional.

Gracias a la articulación interinstitucional con la Corporación Organización Minuto de Dios, se entregaron 10 sillas de ruedas al personal víctima de la Armada de Colombia, ubicados en los municipios de Corozal (Sucre), Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico). Estas sillas contribuirán al mejoramiento de su calidad de vida, facilitando su desarrollo diario de actividades.

Finalmente, el acto de apertura de la jornada de declaración fue presidido por autoridades de la Fuerza Pública, el Comando Conjunto Estratégico de Transición -CCOET- del Comando General de las Fuerzas Militares y de las entidades pertenecientes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-.

La Armada de Colombia, a través de la Dirección de Apoyo a la Transición de la Jefatura Jurídica, continuará articulando esfuerzos para contribuir al reconocimiento, atención y acompañamiento de los militares y policías víctimas del conflicto armado interno.

Esto, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la oferta institucional, promover la reparación integral y fortalecer los lazos de confianza en el contexto del derecho a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición.