Inteligencia emocional: La guía para conectar con carisma en el trabajo y la vida

¿Cómo conectar en nuestras relaciones laborales y personales con carisma y comunicación asertiva para que podamos expresar y dirigir la atención entregando nuestro mayor potencial? Pilar Ibáñez, conferencista, escritora y experta en inteligencia emocional, nos comparte una guía que nos explica el paso a paso para lograrlo. 

Inteligencia emocional: La guía para conectar con carisma en el trabajo y la vida. Imagen vía Getty Images

