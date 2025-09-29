Fedesmeraldas impulsa capacitaciones en Boyacá para acceder a recursos para proyectos

La Federación Nacional de Esmeraldas adelanta en Boyacá un ciclo de capacitaciones dirigidas a juntas de acción comunal, concejales, alcaldías y comunidades, con el fin de fortalecer la presentación de proyectos al Fondo Nacional de la Esmeralda y a otras instancias del Estado. Según explicó Óscar Vaquero, presidente de Fedeesmeraldas, en estas jornadas «...lo que se ha hecho es mostrar la metodología de la presentación de proyectos y orientar a las personas en estas capacidades...», teniendo en cuenta que muchas alcaldías aún carecen del conocimiento técnico necesario para acceder a los recursos públicos.

El dirigente gremial destacó que el Fondo cuenta con un sistema de evaluación riguroso, que busca garantizar la pertinencia y el impacto de las propuestas formuladas. «...Una vez que se han diseñado los proyectos, el equipo del Ministerio de Minas tiene su Comité Técnico de Evaluación, que tiene en cuenta aspectos como la cobertura, el valor y la pertinencia de las iniciativas. Con base en ello se aplica una herramienta de evaluación que arroja un puntaje y permite priorizar los proyectos más sólidos...», explicó Vaquero.

Frente al uso transparente de los recursos, el presidente de Fedeesmeraldas aseguró que la ejecución de cada iniciativa cuenta con acompañamiento y control social. «...Se hace junto con las asociaciones, las alcaldías y los concejos municipales. Existen mecanismos de veeduría ciudadana, interventorías y revisiones periódicas, además de los controles de la Contraloría, lo que garantiza que los proyectos realmente se ejecuten y beneficien a las comunidades...», puntualizó.

En cuanto a los resultados alcanzados, Vaquero resaltó que en los últimos 15 años se han invertido más de 50 mil millones de pesos en los 16 municipios esmeralderos de Boyacá y Cundinamarca, principalmente en educación y salud. El balance, asegura, ha sido positivo, pero la meta ahora es diversificar. «...Estamos buscando otro tipo de proyectos que impacten a la comunidad, sobre todo en temas que tengan que ver con transformación industrial y mejoramiento de las condiciones de vida de los minero...», concluyó.