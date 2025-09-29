Detectan licor y cigarrillos de contrabando en la Plaza la 21 de Ibagué

Ibagué

El Grupo Operativo Anticontrabando (GOAT), en articulación con la Policía Metropolitana de Ibagué y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adelantaron acción de control en varios establecimientos de comercio ubicados en la plaza de mercado de la 21 de Ibagué.

Como resultado, se incautaron más de 500 decenas de cigarrillos ilegales y 18 botellas de licor con presuntas irregularidades; lo que llevó al cierre inmediato de un local que comercializaba bebidas adulteradas con estampillas falsas y sedimentos en su interior.

“Es un trabajo articulado y en conjunto que se viene desarrollando con el Grupo Anticontrabando de la Gobernación del Tolima y nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, donde venimos realizando actividades de control, de violencia y control en diferentes sectores de la ciudad. En este caso, en la Comuna número 1, donde se hace la incautación de diferentes elementos como el licor y cigarrillos” afirmó el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante Policía Metropolitana de Ibagué.

Las acciones se realizaron bajo el amparo del artículo 94, numeral 5 del Código Nacional de Convivencia, que faculta a la Policía para ordenar cierres preventivos en casos que representen riesgo para la salud y la seguridad ciudadana.

“Esto con el fin de evitar que elementos adulterados o que no paguen los impuestos estén circulando dentro de la ciudad. Es un trabajo que se viene desarrollando continuamente y seguiremos realizándolo, y más cuando se acercan fechas especiales como en octubre y ya la temporada de diciembre. Sobre todo en el tema del licor adulterado que se ha incautado en este sector, hay un licor aquí que no tiene las estampillas originales, muy seguramente también adulterado, y con esto protegemos también la salud pública de todos los ciudadanos ibaguereños y del Tolima y en general de Colombia”, puntualizó

Según el reporte oficial, la mercancía incautada provenía de otros departamentos y circulaba en el mercado sin cumplir con los requisitos legales, afectando no solo la economía regional sino también la salud de los consumidores.

Estas acciones también se han desplegado en otras localidades del departamento con el fin de frenar la comercialización de cigarrillos y licores que se comercializan sin pagar los respectivos impuestos regionales.