Con invitados de varias partes del mundo, inician Los Premios Fenix Fest

Con invitados especiales a nivel nacional e internacional y entrega de reconocimientos, será el abrebocas de los Premios Fenix Fest Colombia, que se desarrollará el 2 de octubre en Bogotá, más que un evento es un formato de gran impacto aportando y apoyando los nuevos talentos en crecimiento. Este año se contará con la presencia de grandes invitados, creadores de contenido, empresarios, artistas, influencers, emprendedores, modelos, instagramers, tiktokers y marcas.

Los Premios Fenix Fest se preparan para el lanzamiento y apertura de las Nominaciones del 2026, para finalizar la Gala de premiación a nivel internacional en Medellín, Colombia, en el mes de abril del próximo año. Esta gala aportará al crecimiento de los nuevos talentos, empresarios, creadores digitales, artistas, marcas, profesionales, lideres entre muchos otros. En esta oportunidad, se estarán premiando más de 30 categorías, habrá nuevos retos y alianzas estratégicas. Más información en @premiosfenix_oficial.