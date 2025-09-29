Caminos de Provvidenza: separe su hogar en Floridablanca desde $3 millones y eleve su estilo de vida

Colombia

La Constructora Hábitat de los Andes, con más de 18 años de experiencia y un sólido portafolio nacional, presentaen Floridablanca, Santandersu exclusivo proyectoCaminos de Provvidenza. Un desarrollo que refleja estatus y bienestar, con un diseño pensado para equilibrar ubicación, confort y calidad de vida.

Con más de 5.000 m² de zonas sociales tipo club ya construidas y entregadas, Caminos de Provvidenza es la expresión de exclusividad que eleva la forma de vivir.

Actualmente se encuentra en comercialización la última torre:Torre Milán, una oportunidad única que refuerza el concepto de exclusividad en uno de los sectores más estratégicos de Floridablanca, cerca de ejes comerciales, centros de salud y educativos.

Caminos de Provvidenza ofrece apartamentos con áreas desde 85,42 m², con la posibilidad de separar desde $3 millones y una cuota inicial del 20%, facilitando el acceso a un proyecto pensado para transformar tu vida.

Haga parte de este privilegio y descubra cómo elevar su manera de vivir con Caminos de Provvidenza.

Para conocer de una forma más detallada el proyecto ingrese a https://habitatdelosandes.com/caminos-de- provvidenza/

Sala de ventas: Anillo vial Floridablanca 21-462 conjunto residencial Caminos De Provvidenza.

Número de contacto para mayor información: 3183492175