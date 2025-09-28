Salud y bienestar

Puntos de vacunación gratis HOY en Bogotá contra VPH, sarampión y más

Hoy, los puntos de vacunación en Bogotá estarán habilitados a partir de las 8:00 a. m. Conozca la ubicación y los detalles aquí

Desde las 8:00 a.m. a los puntos habilitados en Bogotá para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

La jornada incluye vacunas contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras; además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños entre 9 y 17 años.

¿Dónde están los puntos destacados y de vacunación permanente?

Entre los puntos fijos disponibles para diferentes vacunas está:

  • Terminal de Transporte de Bogotá sede Salitre: Calle 22C 23 # 68 - 53. Módulo Verde (Local 136). Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
  • Aeropuerto Internacional El Dorado: Muelle Internacional segundo piso, salida 5, al lado de la DIAN. Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
  • Centro de Salud Lorencita: Carrera 54 # 67Bis-20. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 443 17 90 Ext 2201. 
  • Centro de Salud Candelaria: Transversal 28 # 63A-04 Sur. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 730 00 00 Ext 71491. ​
  • Terminal de Transporte de Bogotá sede Norte: Calle 192 # 19-43. Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 
  • Centro de Salud Suba: Carrera 92 # 147C-30. Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 662 11 00. Ext. 7011.

También continúan operando puntos permanentes de vacunación contra la fiebre amarilla en Bogotá, accesibles durante toda la semana, para reforzar la inmunización frente a este riesgo creciente en la región.

