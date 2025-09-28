Murió hombre por atentado de sicarios en el barrio Nelson Mandela: hay otra persona herida

En el barrio Nelson Mandela, sector 3 de junio, al sur de Cartagena, se presentó el sicariato de Juan Diego Anaya Pérez de 24 años, quien resultó lesionado por arma de fuego y murió minutos después.

Durante el hecho, otro sujeto resultó herido, siendo trasladado a un centro asistencial donde se recupera.

Por su parte la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación. La policía no entregó registro de antecedentes del hoy occiso.