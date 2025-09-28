Estímulos económicos del IPCC apoyaron a Fundación Artística EmbriagArte en su viaje por Colombia

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), apoya la circulación de la Fundación Artística EmbriagArte, la cual resultó ganadora de la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos: Circulación nacional (Fase 2 Internacional (Fase 3), con la propuesta teatral ‘La iguana tiene sed’, una obra inspirada en el texto literario de Gustavo Tatis Guerra que busca reflexionar sobre la resiliencia, la esperanza y la capacidad transformadora de los jóvenes.

La puesta en escena tendrá presentaciones en distintos escenarios del país: el 27 de septiembre se presentaron en el Teatro Farenhei de Chía (Cundinamarca), el 28 de septiembre en Cogua (Cundinamarca), el 30 de septiembre en Bogotá, y el 2 de octubre en la sede principal de la Fundación EmbriagArte.

“Buscamos que el arte siga siendo una herramienta de transformación social, que los artistas cartageneros circulen dentro y fuera de la ciudad, y que nuestros jóvenes encuentren escenarios de creación que les permitan crecer”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Con más de 22 años de trayectoria, la Fundación EmbriagArte ha trabajado con comunidades en procesos de profesionalización artística y construcción de entornos sanos, utilizando el arte como herramienta de reconciliación.

En Cartagena, desarrollaron la obra junto a jóvenes de la comuna 6, del Colegio Madre Gabriela de San Martín, con edades entre los 14 y 20 años.

“Ha sido transformador acompañar a los jóvenes de la comuna 6 en este proceso. La Iguana Tiene Sed es un testimonio de sus realidades: historias de dolor y abandono, pero también de resiliencia y esperanza. Queremos que esta obra sea un llamado a la reflexión sobre la importancia de vivir en armonía con nosotros mismos, con el otro y con el medio ambiente”, señaló Diana Paola Peraza Linares, directora de la Fundación EmbriagArte.

El montaje busca visibilizar el talento juvenil cartagenero y fortalecer el intercambio cultural. Para muchos de los participantes, será su primera experiencia en escenarios nacionales, una oportunidad que promete enriquecer su desarrollo personal y artístico.

“El compromiso del IPCC es acompañar y proyectar las expresiones artísticas de Cartagena hacia otros territorios. Con iniciativas como esta, reafirmamos que la cultura construye identidad y transforma vidas”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Sobre la convocatoria

La convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’ en sus ciclos de Circulación Nacional e Internacional promueve la movilidad artística y el intercambio cultural. En su más reciente edición benefició a 33 proyectos con una inversión de $483 millones, a través de un proceso de selección basado en criterios técnicos y artísticos.