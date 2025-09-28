Dos presuntos sicarios fueron linchados en Cerros de Albornoz: la víctima del atentado sobrevivió

En la invasión Cerros de Albornoz, zona industrial de Cartagena, la comunidad linchó a dos presuntos sicarios identificados como Edwin Cortés Martínez de 38 años y Samir Ismael Pertuz López, mientras que la víctima del atentado resultó herida.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sobre este caso con inusual desenlace, Caracol Radio conoció que los pistoleros llegaron hasta una humilde vivienda en moto, el parrillero descendió del vehículo y lesionó al objetivo, sin embargo, los vecinos al percatarse de lo sucedido la emprendieron contra el conductor, a quien lo agredieron a machete, piedra y proyectil de arma de fuego.

En la confusión el ‘gatillero’ también fue desarmado y terminó muerto, luego de que la turba lograra quitarle la vida con los mismos elementos cortopunzantes y contundentes que asesinaron a su compañero.

Entre tanto, el sujeto que debía morir por los matones a sueldo, hoy permanece en un centro asistencial bajo observación médica. Según la policía Metropolitana, registra anotaciones por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Por su parte, la inspección técnica a cadáveres fue realizada por CTI de la Fiscalía General de la Nación.