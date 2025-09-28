Cartagena recibió premio ‘Óscar del Turismo’ como mejor destino de luna de miel de Sudamérica

Cartagena de Indias ha sido elegida por séptima vez en los World Travel Awards, considerados como los “Óscar de Turismo” como “Destino Líder de Luna de Miel de Suramérica”. Un reconocimiento que exalta a nuestra ciudad como el destino preferido en Latinoamérica para pasar los primeros días como casados. La amplia oferta turística de calidad es fundamental al momento de la elección del destino.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Cartagena de Indias recibe con mucha satisfacción este reconocimiento que la acredita como destino líder Luna de miel en Sudamérica, porque es la confirmación de la vocación como destino turístico de romance, segmento que se ha consolidado con el paso de los años, y que se ha convertido en un motor económico importante en la ciudad. Este reconocimiento de los World Travel Awards es el resultado de un trabajo serio, constante y arduo entre todos los actores que integran el sector de turismo MICE”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, desde Cancún, México, lugar donde se realizó la gala de premiación.

Cartagena ha recibido el galardón de los World Travel Awards como Mejor Destino para Lunas de Miel en Sudamérica:

- 2018

- 2019

- 2020

- 2021

- 2022

- 2024

- ⁠2025

Este reconocimiento destaca la posición de Cartagena como un destino líder en turismo de romance y bodas, gracias a su centenaria historia, arquitectura colonial y republicana, playas, zona insular y gastronomía. La ciudad ha sido reconocida por su capacidad para ofrecer experiencias únicas y memorables para las parejas que celebran su luna de miel.

Luna de miel en Cartagena: un plan que dinamiza la economía

A pocos días de haber vivido la tercera versión del Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum, se ratifica al segmento de turismo de romance, que incluye la luna de miel, como uno de los principales motivadores de visitas a La Heroica. Según Procolombia: el 44% de las bodas que llegan al país se realizan en Cartagena.

La realización de las bodas en Cartagena, generalmente, tienen 3 momentos con sus implicaciones económicas y de logística de alto nivel: la preboda, la boda propiamente dicha y la postboda.

Considerado lo anterior, la ciudad, durante mínimo 3 días, vive una fuerte dinamización de la economía, debido a que cada momento implica: logística, montaje, alimentación, bebidas, transporte, escenario, música, souvenirs, artesanías, staff, estilistas, maquilladores,entre otros, que impulsan a las empresas de la ciudad y fortalecen los servicios de múltiples proveedores. Procolombia afirma que por cada boda se estima que se genere una contribución entre los US $20.000 Y US $50.000.

¿Qué hace tan especial una luna de miel en Cartagena?

Una luna de miel en Cartagena de Indias puede vivirse frente al mar Caribe, con sus atracciones y entretenimiento. Además, en una isla rodeada de aguas cristalinas, practicando deportes náuticos o apreciando la belleza del mundo subacuático.

Otra posibilidad es alojarse en uno de sus múltiples hoteles boutique, llenos de detalles y una atención personalizada. A esto se suman sus múltiples opciones gastronómicas (tanto tradicional como internacional) para cenas románticas y llenas de sentido para la pareja.

Se pide destacar la diversidad de música, la apreciación de la cultura, recorriendo sus calles llenas de historia. Un plan imperdible es contemplar los atardeceres inolvidables desde las murallas o a bordo de una embarcación en la bahía, tomando un buen cóctel en uno de sus bares y terrazas, entre otras opciones.