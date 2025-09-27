Unicartagena ofrecerá diplomado en IA para servidores públicos tras convenio con MinTIC

En el histórico Claustro San Agustín, Paraninfo Rafael Núñez, la ministra TIC, Carina Murcia, y el rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkún Castillejo, encabezaron el lanzamiento y firma del convenio interadministrativo que da vida al diplomado en Fortalecimiento de Habilidades y Herramientas de Inteligencia Artificial para el Sector Público.

El evento reunió a servidores públicos, comunidad estudiantil y directivos de la institución, entre ellos el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, Juan Carlos Vergara, y la directora de Gobierno Digital del Ministerio TIC, Lucy Urón, quienes fueron testigos del anuncio más importante de la jornada: ante la impresionante acogida del programa, los cupos se ampliarán de 3.000 a 4.000, garantizando que más funcionarios y contratistas del país puedan acceder a esta oportunidad de formación digital.

Durante la firma, la ministra TIC, Carina Murcia, señaló: “Cuando me dijeron que había sido un éxito total el diplomado y que, si había opción de ampliarlo, le dije que sí, que sería interesantísimo, y hoy vamos a llegar a 4.000 cupos. Creemos que la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar los procesos y la automatización de los mismos, teniendo una interoperabilidad entre las instituciones. Hoy damos un paso firme a un estado más moderno y eficiente, para que los servidores públicos se formen con un enfoque claro: poner la tecnología al servicio de la ciudadanía”.

La primera fase del proceso de inscripciones demostró la alta demanda de este tipo de iniciativas.

Los 3.000 cupos iniciales se agotaron en menos de 24 horas, lo que ratifica el interés del sector público por adquirir habilidades en Inteligencia Artificial, y valida la visión del Ministerio TIC y la Universidad de Cartagena de acercar la innovación tecnológica a la gestión estatal.

“Este acto materializa una de las alianzas más estratégicas para el futuro de nuestra nación. Recibimos con orgullo la confianza depositada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC. Este programa no es un simple curso, es la visión de Estado y la vocación pública de la academia”, agregó el rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkún Castillejo.

El diplomado, que inicia el 6 de octubre, será 100 % virtual y gratuito, con una duración de 80 horas.

Su metodología combina teoría y práctica aplicada a casos reales de entidades públicas, garantizando que los aprendizajes se conviertan en soluciones concretas y sostenibles para la gestión del Estado.

Con esta alianza, el Ministerio TIC y la Universidad de Cartagena reafirman su compromiso con un Estado moderno, preparado para los desafíos de la era digital y capaz de poner la tecnología al servicio de los ciudadanos.