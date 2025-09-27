Procuraduría refuerza vigilancia en elección del contralor de Antioquia

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, anunció el fortalecimiento de las acciones de vigilancia en el proceso de elección del contralor departamental de Antioquia, con especial énfasis en la aplicación de las pruebas de conocimiento que se adelantan en el territorio.

Vigilancia preventiva sin coadministración

El organismo de control recordó que su intervención tiene carácter preventivo, sin que esto implique coadministración ni aval a las decisiones de las entidades convocantes. No obstante, la Procuraduría advirtió que sí es su deber velar por el cumplimiento de los principios de transparencia, mérito y objetividad, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la Ley 1904 de 2018, que regula el proceso de selección de contralores.

Verificaciones clave en Antioquia

En el marco de esta vigilancia, los procuradores asignados en Antioquia deberán realizar un seguimiento estricto a los distintos componentes logísticos y administrativos del proceso. Entre los aspectos que serán objeto de verificación están:

– La cadena de custodia de los cuadernillos y hojas de respuesta, desde el momento del embalaje hasta su entrega en las universidades encargadas de la calificación.

– El registro de asistencia y los horarios de inicio y finalización de la prueba.

– La correcta rotulación y sellado de las bolsas de seguridad, así como el manejo del material sobrante.

– La elaboración de actas detalladas que permitan dejar constancia de cualquier novedad o inconsistencia ocurrida durante la jornada.

Informes podrían derivar en decisiones disciplinarias

La Procuraduría indicó que los informes derivados de la observación en Antioquia serán insumo clave para adoptar decisiones preventivas, y si se identifican irregularidades, podrían derivar en actuaciones disciplinarias.